Запад и северо-запад Москвы свяжет новая дорожная сеть — Собянин
12:35 19.03.2026
Северо-запад и запад Москвы будут связаны новыми магистралями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, еще один маршрут будет создан от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Для этого планируется построить и реконструировать 1,7 км дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. Также строители реконструируют участки Новозаводской улицы и Берегового проезда. Работы предполагается закончить уже в нынешнем году.
Создание новой магистрали позволит сократить время в пути между Хорошево-Мневниками и Филевским парком, а также улучшить транспортную доступность социальных объектов в этих районах.
По словам Собянин, по завершении строительства будет скорректирована маршрутная сеть наземного транспорта для беспересадочной связи территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и района Филевский парк со станциями метро "Мневники" Большой кольцевой линии, "Шелепиха" МЦК и перспективной Рублево-Архангельской линии, а также четвертого Московского центрального диаметра Москва-Сити.
НОВОСТИ
- 14:00 19.03.2026
- Путин предупреждал, что применение силы в Иране дестабилизирует энергорынок — Песков
- 13:32 19.03.2026
- Иран намерен установить пошлины на проход по Ормузскому проливу — депутат
- 13:23 19.03.2026
- «Роснефть» модернизировала треть своих автозаправок
- 13:12 19.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 185 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:00 19.03.2026
- ВС РФ освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
- 12:32 19.03.2026
- Цена нефти Brent на ICE достигла $117 за баррель
- 12:20 19.03.2026
- Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС, которое будет в пользу Украины — Орбан
- 12:05 19.03.2026
- Перечень возможных мер поддержки для улучшения демографии в регионах расширен — Голикова
- 12:00 19.03.2026
- Вопрос поставок нефти стал для Венгрии экзистенциальным, а не политическим — Орбан
- 11:32 19.03.2026
- Путин подписал указ о награждении орденами россиян — победителей Паралимпиады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать