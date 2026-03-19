0
0
179
НОВОСТИ

Запад и северо-запад Москвы свяжет новая дорожная сеть — Собянин

12:35 19.03.2026

Северо-запад и запад Москвы будут связаны новыми магистралями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, еще один маршрут будет создан от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Для этого планируется построить и реконструировать 1,7 км дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. Также строители реконструируют участки Новозаводской улицы и Берегового проезда. Работы предполагается закончить уже в нынешнем году.

Создание новой магистрали позволит сократить время в пути между Хорошево-Мневниками и Филевским парком, а также улучшить транспортную доступность социальных объектов в этих районах.

По словам Собянин, по завершении строительства будет скорректирована маршрутная сеть наземного транспорта для беспересадочной связи территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и района Филевский парк со станциями метро "Мневники" Большой кольцевой линии, "Шелепиха" МЦК и перспективной Рублево-Архангельской линии, а также четвертого Московского центрального диаметра Москва-Сити.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку