Сбер: Энергетика становится фундаментом гонки искусственного интеллекта
15:10 19.03.2026
Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал на отраслевом семинаре Министерства энергетики Российской Федерации «Электроэнергетика — основа развития страны», как стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта и агентных систем трансформирует глобальный спрос на энергоресурсы и ставит перед отраслью новые масштабные задачи.
Андрей Белевцев отметил, что энергетика всегда была основой стратегической безопасности, а сейчас она становится критическим ресурсом для новой экономики, основанной на искусственном интеллекте. По его словам, мир вступил в фазу, где энергия напрямую конвертируется в цифровые действия, ранее выполнявшиеся человеком.
«Сейчас мы на пороге того, чтобы начать конвертировать энергию в те действия, которые раньше делал человек. И это новая эпоха в экономике, основанная на росте спроса и внимания к энергетике, – отметил Андрей Белевцев. – У нас в Сбере внутри компании сейчас порядка 600 инициатив, связанных с внедрением генеративного искусственного интеллекта. Экономический эффект прошлого года мы оценили примерно в 50 миллиардов рублей».
В своём выступлении Андрей Белевцев подчеркнул, что стремительный рост вычислительных мощностей под задачи ИИ радикально меняет ландшафт энергопотребления. Если ещё недавно доля ИИ в общем объёме мощностей центров обработки данных (ЦОД) была незначительной, то к 2030 году, по прогнозам, она достигнет 50% глобально. При этом технологии уплотняются с невероятной скоростью.
Говоря о драйверах роста, Андрей Белевцев подробно остановился на феномене агентного искусственного интеллекта. Если ещё в 2022 году в Сбере не выделяли мощности под искусственный интеллект как отдельное значимое направление, то сегодня ситуация кардинально изменилась.
«Раньше искусственный интеллект в целом занимался обработкой и классификацией данных. Это была эпоха узких моделей: распознавание изображений, простые чат-боты. Сейчас генеративный ИИ работает с текстом, видео, звуком, с компьютерным кодом, – отметил Андрей Белевцев. – Это позволило нам строить агентные системы, которые способны самостоятельно достигать цели в сложных условиях. И в отличие от узких моделей прошлого решение недетерминированных задач кратно увеличивает потребность в вычислениях, а значит и в энергии».
Несмотря на колоссальный рост потребления, у технологии есть и обратная сторона — способность к оптимизации. Генеративный ИИ уже применяется для ускорения проектирования, моделирования и управления сетями.
Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросу технологической независимости. Андрей Белевцев подчеркнул, что все решения Сбера строятся на собственных разработках, что гарантирует стабильность и развитие в любых внешних условиях.
«Всё, что мы делаем, мы делаем на основе семейства моделей GigaChat. Мы проходим полный путь самостоятельно: собираем данные, учим модели, работаем с их поведением и строим агентные системы на их основе, – рассказал он. – Если завтра кто-то из мировых конкурентов изменит условия доступа к своим технологиям, у нас есть технологический стек на хорошем мировом уровне, который позволяет развиваться дальше».
В завершение Андрей Белевцев отметил, что Сбер не только развивает технологии для себя, но и готов выступать партнёром для энергетических компаний, делясь компетенциями и наработками для повышения эффективности отрасли в целом.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать