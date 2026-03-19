НОВОСТИ

Венгрия сама прорвет украинскую нефтяную блокаду — Орбан

16:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия сама сможет прорвать нефтяную блокаду со стороны Украины. Об этом написал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Брюссель подыгрывает Украине. Их слова — всего лишь показуха, и мы ничего от них не ждем. Не сомневайтесь: мы сами прорвем украинскую нефтяную блокаду», — указал он.

