0
0
50
НОВОСТИ

Венгрия и Словакия блокировали решение саммита ЕС о выделении 90 млрд евро Украине

17:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Братислава и Будапешт блокировали решение саммита Евросоюза об утверждении военного финансирования Киева в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи на высшем уровне, опубликованном после завершения дискуссии по Украине.

«Европейский совет (саммит ЕС — прим. ТАСС) обсудил последнее развитие событий на Украине. Текст заявления в приложении 2/26 твердо поддержали главы 25 [из 27] государств ЕС. Европейский совет вернется к этой теме на следующей встрече», — отмечается в итоговом коммюнике, состоящем из трех пунктов.

Приложенный документ 2/26 представляет собой проект итогового заявления, который не получил одобрения Венгрии и Словакии, а потому не имеет юридической силы. В нем, в частности, содержится следующая формулировка: «Европейский совет приветствует утверждение кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы и ожидает первого выделения средств Украине в апреле».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку