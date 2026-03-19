Венгрия и Словакия блокировали решение саммита ЕС о выделении 90 млрд евро Украине
17:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Братислава и Будапешт блокировали решение саммита Евросоюза об утверждении военного финансирования Киева в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи на высшем уровне, опубликованном после завершения дискуссии по Украине.
«Европейский совет (саммит ЕС — прим. ТАСС) обсудил последнее развитие событий на Украине. Текст заявления в приложении 2/26 твердо поддержали главы 25 [из 27] государств ЕС. Европейский совет вернется к этой теме на следующей встрече», — отмечается в итоговом коммюнике, состоящем из трех пунктов.
Приложенный документ 2/26 представляет собой проект итогового заявления, который не получил одобрения Венгрии и Словакии, а потому не имеет юридической силы. В нем, в частности, содержится следующая формулировка: «Европейский совет приветствует утверждение кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы и ожидает первого выделения средств Украине в апреле».
