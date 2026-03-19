Лидеры ЕС отменили пресс-конференцию с Зеленским в Брюсселе

17:15 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта отменили подход к прессе с Владимиром Зеленским в Брюсселе после того, как саммит ЕС не смог убедить Венгрию и Словакию снять вето на выделение Украине военного финансирования в размере 90 млрд евро и утверждение 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Европейского совета.

«Подход к СМИ Владимира Зеленского сегодня не планируется», — указали в пресс-службе.

Ранее эта пресс-конференция была анонсирована в трансляционной системе институтов ЕС.

18:35 19.03.2026
Америка снимает санкции с некоторых белорусских компаний и банков
17:40 19.03.2026
ГП РФ проверит, «не отсиживаются ли в тылу» ушедшие на СВО осужденные за коррупцию
17:35 19.03.2026
Число проверок бизнеса должно быть оптимальным и учитывать права потребителей — Путин
17:30 19.03.2026
Число вовлеченных в террористическую деятельность иностранцев выросло втрое — Гуцан
17:20 19.03.2026
Прокуратура в этом году даст оценку защищенности критически важных объектов — Гуцан
17:12 19.03.2026
По искам прокуратуры в 2025 году государству передано имущество на 4 трлн руб. — Гуцан
17:05 19.03.2026
Число коррупционных преступлений выросло на 12,3%, отметил Путин
17:00 19.03.2026
Венгрия и Словакия блокировали решение саммита ЕС о выделении 90 млрд евро Украине
16:32 19.03.2026
РФ может превентивно вводить запрет на экспорт бензина в случае высоких цен на топливо
16:12 19.03.2026
Роскомнадзор опроверг информацию о нехватке мощностей для блокировок в сети
