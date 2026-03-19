Лидеры ЕС отменили пресс-конференцию с Зеленским в Брюсселе

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта отменили подход к прессе с Владимиром Зеленским в Брюсселе после того, как саммит ЕС не смог убедить Венгрию и Словакию снять вето на выделение Украине военного финансирования в размере 90 млрд евро и утверждение 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Европейского совета.

«Подход к СМИ Владимира Зеленского сегодня не планируется», — указали в пресс-службе.

Ранее эта пресс-конференция была анонсирована в трансляционной системе институтов ЕС.