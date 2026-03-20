Иран не прекращал производство ракет даже во время войны — КСИР
10:32 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран даже во время войны с США и Израилем продолжает производство ракет и не испытывает в них дефицита. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) генерал Али Мохаммад Наини.
«Даже в условиях войны мы продолжаем производство ракет, это поистине впечатляет. При этом и с запасами не возникает никаких серьезных проблем», — приводит его слова агентство Mehr. Наини также предупредил Вашингтон, что у ВС Ирана «определенно есть еще сюрпризы» для американской армии.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать