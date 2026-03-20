Попытки США сменить режим в других странах всегда приводят к катастрофам — Кент
11:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки смены режима властями США в других странах всегда оканчиваются катастрофами. Такое мнение выразил Джо Кент, покинувший должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против Ирана.
В YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона Кент отметил, что США пытаются оправдать свои вторжения в другие страны «благородными целями». Он привел в качестве примера конфликт в Ливии, когда американская администрация хотела представить свое желание сменить там власть как спасение ливийского народа. «Это звучит благородно, но всегда заканчивается катастрофой, к которой приводит организованная американцами смена режима», — подчеркнул он.
Кент добавил, что Израиль втянул США в конфликт с Ираном, добиваясь смены власти в исламской республике.
