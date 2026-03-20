На выходных в Москве будет апрельская погода

20:05 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные дни будет почти апрельской. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

«Среднесуточная температура воздуха в предстоящие выходные превысит климатическую норму на 3-4 градуса и таким образом будет соответствовать погоде, характерной концу первой — началу второй декады апреля», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Центральную Россию продолжат поступать теплые и сухие воздушные массы. «Несильный северо-западный, северный ветер удержит немного пониженный температурный фон в субботу, но из-за солнца это будет не очень заметно», — заметили в Гидрометцентре РФ, пояснив, что с ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона и днем воздух лучше прогреется.

Согласно прогнозу, днем в субботу, 21 марта, воздух в столице должен прогреться до плюс 10-12 градусов, по области — от 7 до 12 градусов выше нуля. На фоне переменной облачности ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 2-7 м/с. В воскресенье, 22 марта, в столице синоптики прогнозируют 11-13 градусов выше нуля, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов тепла.

