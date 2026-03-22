Трамп назвал нового «величайшего врага Америки»

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что после якобы поражения Ирана «величайшим врагом» Соединенных Штатов осталась лишь Демократическая партия.

«Теперь, после гибели Ирана величайшим врагом Америки является крайне левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!» — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.