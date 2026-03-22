Глава Минфина США оценил доходы РФ от снятии санкций с нефти в «один день бюджета России»

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что разрешение на операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России позволит Москве получить прибыль в размере не более $2 млрд. Такое мнение озвучил в интервью телеканалу NBC News министр финансов США Скотт Бессент.

«Наш анализ показывает, что максимальная прибыль, которую Россия может получить, составляет $2 млрд, это один день бюджета Российской Федерации», — утверждал Бессент. По его словам, речь идет о максимальных оценках.