Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел КНДР

09:05 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь стал председателем государственных дел, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметило агентство, Верховное народное собрание (ВНС) 15-го созыва на первой сессии переизбрало Ким Чен Ына на пост главы Государственного совета.

Ким Чен Ын является лидером КНДР с 2011 года. С 2016 года он возглавляет Государственный совет — высший орган госвласти, занимающийся вопросами государственной политики, официальное название его должности — председатель государственных дел КНДР. После изменения конституции в 2019 г. за ним официально был закреплен статус главы государства и верховного главнокомандующего Корейской народной армией, до этого номинальным главой государства считался председатель Президиума ВНС.

