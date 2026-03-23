Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел КНДР
09:05 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь стал председателем государственных дел, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отметило агентство, Верховное народное собрание (ВНС) 15-го созыва на первой сессии переизбрало Ким Чен Ына на пост главы Государственного совета.
Ким Чен Ын является лидером КНДР с 2011 года. С 2016 года он возглавляет Государственный совет — высший орган госвласти, занимающийся вопросами государственной политики, официальное название его должности — председатель государственных дел КНДР. После изменения конституции в 2019 г. за ним официально был закреплен статус главы государства и верховного главнокомандующего Корейской народной армией, до этого номинальным главой государства считался председатель Президиума ВНС.
НОВОСТИ
- 09:32 23.03.2026
- В армии США все больше недовольных перспективами войны с Ираном — HuffPost
- 09:20 23.03.2026
- На юго-востоке Украины из-за мобилизации не хватает трактористов — Азаров
- 09:00 23.03.2026
- За ночь над регионами РФ сбиты 249 украинских БПЛА
- 21:00 22.03.2026
- CENTCOM: Иран не сбил ни одного американского истребителя
- 20:30 22.03.2026
- Немецкие ультраправые не поддерживают идею единой армии ЕС и расширения НАТО
- 20:00 22.03.2026
- Остров свободы готовится к вероятному нападению США
- 19:50 22.03.2026
- Глава Минфина США оценил доходы РФ от снятии санкций с нефти в «один день бюджета России»
- 19:00 22.03.2026
- Трамп назвал нового «величайшего врага Америки»
- 18:38 22.03.2026
- Более десятка крупнейших автопроизводителей отказываются от планов производства электромобилей - FT
- 17:35 22.03.2026
- Если США атакуют электростанции, Тегеран закроет Ормузский пролив – центральный штаб ВС Ирана
