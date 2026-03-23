Технологии Сбера по защите от мошенников получили премии FinForce Awards – 2026

На прошедшем вручении первой независимой отраслевой премии финансового рынка FinForce Awards – 2026 в номинации «Лучшее AI-решение по предотвращению мошенничества» в категории «безопасность» одним из победителей стал проект Сбера под названием «Сканер: AI-система активной защиты от нелегальной деятельности на финансовом рынке».

В номинации «Лучшее решение на базе ИИ в сфере антифрода» лучшей признана система противодействия мошенничеству Сбера. Суть этих технологий в следующем.

Департамент безопасности Сбера разработал и запустил AI-агентов на базе нейросети ГигаЧат. Решения как сканер автономно мониторят соцсети и паблики и выявляют потенциальных злоумышленников. Генеративные агенты способны инициировать и поддерживать реалистичные диалоги с мошенниками под видом потенциальных клиентов. Полученные данные используются для изобличения преступников.

Умные агенты помогают выявлять угрозы, автоматизировать процессы реагирования на инциденты и прогнозировать потенциальные атаки мошенников. Все это позволяет выявлять преступления на самых ранних стадиях и успешно предотвращать их. LLM-решение в будущем также может использоваться в правоохранительных органах.

«Продукт создан в том числе в помощь правоохранительным органам для предотвращения преступлений в кредитно-финансовой сфере. На текущий момент AI-агенты помогли выявить порядка 1 400 черных кредитных брокеров», ― сообщили в пресс-службе банка.

Черные брокеры умело «забалтывают» и забирают свою «комиссию» до половины полученного кредита за псевдосопровождение. Обратившийся к таким посредникам человек оказывается в ещё большей долговой яме и может лишиться за долги имущества. Также черные брокеры обманом втягивают граждан в мошеннические схемы, толкают людей на совершение преступлений ― например, на оформление поддельных документов и справок, или под разными предлогами убеждают оформлять фиктивные займы, а затем забирают эти деньги и исчезают.

Результаты подтверждает эффективность выбранного подхода к внедрению искусственного интеллекта в задачи борьбы с преступностью, отмечают в банке.

Кроме того, в банке действует антифрод-платформа собственной разработки с эффективностью 99,99%, что является одним из лучших мировых показателей. По итогам 2025 года антифрод-система Сбера помогла россиянам уберечь от мошенников более 360 млрд рублей.

«Для нас это не просто профессиональное признание, а подтверждение того, что система, которую мы разработали и продолжаем совершенствовать работает и в режиме 24/7 защищает граждан от мошенников. Наша главная задача — внедрение передовых технологий и практик для защиты средств и сбережений. Платформа антифрода Сбера на основе технологий искусственного интеллекта (AI) — это наша главная мера, киберщит для россиян», ― отметили в Сбере.

Сердце антифрод-системы банка — AI-модель для проверки транзакций, благодаря которой платформа выполняет более 50 млн расчётов в секунду, обеспечивает бесперебойную обработку более 760 млн транзакций ежедневно и принимает решения практически мгновенно.

В Сбере отмечают, что надежная защита сегодня — это не только передовые технологии, но и способность предиктивная аналитика — то есть способность предугадывать и прогнозировать цепочку событий. Ведь защита будущего предвосхищает ошибки. Поэтому решение способно учитывать и особенности мошеннических схем и сценариев, которые в большей степени ориентированы на быстрое принятие финансовых решением под давлением злоумышленников и социальной инженерией. В таких ситуациях человек действует быстро и не обдуманно. Платформа учитывает это и реагирует в реальном времени быстрее, чем развивается сценарий мошенника.

Платформа в том числе объединяет десятки компаний-партнёров рынка: банки и финансовые организации, телеком и ритейл, регуляторы и госсектор, — формируя единый контур безопасности и защиты страны от мошенников.