Сергей Собянин: Инновации московских компаний меняют строительную отрасль

Строители в Москве применяют новые технологии, которые позволяют возводить огромные объемы жилья, социальные и спортивные объекты, прокладывать дороги и тоннели метро. По словам мэра столицы Сергея Собянина, без использования инноваций многие проекты в мегаполисе остановились бы или оказались чрезмерно дорогими. Как отмечает градоначальник, инновационные решения разрабатываются в самой Москве, например, благодаря участникам Московского инновационного кластера и выпускникам программ «Академия инноваторов» и «Новатор Москвы».

«Благодаря им строительная отрасль Москвы чувствует себя увереннее, а москвичи получают качественные здания, которые будут хорошо служить многие десятилетия», - подчеркнул глава города.

Он отметил, например, проект участника пилотного тестирования Московского инновационного кластера компании «Вирсайн Инновации». Она разработала систему дистанционного управления строительными кранами, которая позволяет крановщику трудиться на земле, управляя работой крана с помощью пульта и больших экранов. Один оператор при этом может работать сразу на нескольких кранах, не тратя время на подъем и спуск.

А участник Московского инновационного кластера компания «РусАпс» сумела разработать набор типовых элементов для серийного производства строительных конструкций. Это, например, стеновые панели, плиты перекрытий, элементы лестнично лифтовых узлов. Их использование позволяет ускорить возведение зданий высотой до 12 этажей, которые собираются как конструктор без сварки и бетонных смесей.

Компания «РАЙГРАС» внедрила мобильный 3D сканер «Л Скан Нано», помогающий автоматизировать проверку хода строительства – он сканирует пространство объекта, создавая его цифровую копию и сравнивает модель с проектными данными, распознавая установленное оборудование, обсчитывает объемы работ и готовит отчет с указаниями на наличие/отсутствие отклонений от проекта.

А группа компаний «ТСМ Групп» разработала похожее на краску инновационное защитное покрытие TSMCERAMIC предотвращающее промерзание стен и обледенение, а также обладающее высокими огнезащитными свойствами. Покрытие уже было использовано для выполнения более 1 000 проектов, среди которых стадион «Лужники», памятник архитектуры доходный дом М. М. Левина, а также объекты «Мосэнерго» и «Мосводоканала».