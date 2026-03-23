Представительство Тайваня не дало Литве ничего, кроме вреда отношениям с Китаем — премьер
12:20 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Открытие представительства Тайваня не принесло Литве никакой пользы и серьезно подорвало отношения с Китаем. Об этом новостному порталу Lrytas заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.
«Главная ошибка была сделана тогда, когда мы побежали впереди паровоза, поторопились и открыли представительство [Тайваня] под таким названием, которое никто из стран ЕС не использовал. Тем самым мы окончательно подорвали отношения с Китаем», — сказала она.
Открытие в 2021 году по инициативе прежнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса «представительства Тайваня» привело к кризису в отношениях Литвы с Китаем. Пекин, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Китай согласен, чтобы офис в Литве назывался представительством Тайбэя, как в других странах. В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество практически прекратилось.
Глава правительства Литвы призвала напомнить Тайваню о данных инвестиционных и других обещаниях. «Для меня неприемлемо, когда один партнер старается, а другой не делает ничего из обещанного», — отметила Ругинене.
