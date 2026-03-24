Армия РФ отбила ж/д станцию в Константиновке и продвинулась в двух направлениях — Марочко

09:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за последние трое суток отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись на восток и запад от железнодорожного узла. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За трое суток наши подразделения нарастили давление на позиции украинских боевиков в населенном пункте Константиновка в ДНР. В результате ожесточенных боев армия РФ отбила ж/д станцию и расширила зону контроля восточнее и западнее от железнодорожного узла», — сказал он, отметив, что в городе продолжаются интенсивные бои.

