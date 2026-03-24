Уровень безработицы в России может вырасти к концу года до 2,4% — эксперт
10:05 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень безработицы в России к концу года может вырасти до 2,4% при условии, что текущие экономические условия сохранятся. В 2027 году показатель может составить от 2,1% до 2,4%. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«К концу года можно ожидать рост безработицы до 2,3-2,4% при сохранении текущих экономических условий. В 2027 году ее уровень может колебаться от 2,1% до 2,4% в зависимости от внешней конъюнктуры», — сказал Сафонов.
Он отметил, что динамика безработицы будет в этом году определяться несколькими факторами. Так, в 2024 году численность трудоспособного населения в России составила 84,7 млн человек, сейчас страна вступила в фазу прогнозируемого снижения. По оценкам, эта численность сократится к 2030 году на 4 млн человек, сообщил Сафонов. В 2028 году также завершается переход на новый пенсионный возраст. Все это означает снижение объема предложения рабочей силы, отметил эксперт.
«Власти также с прошлого года усилили регулирование использования труда иностранной рабочей силы: ужесточены требования к регистрации, введены авансовые платежи по налогам на доходы физических лиц, в ряде регионов установлены запреты на использование иностранцев в такси, торговле и даже в сельском хозяйстве. Это сокращает приток иностранных работников. Указанные выше факторы снижают давление на рынок труда со стороны предложения рабочей силы. Тем самым это должно поддерживать невысокий уровень безработицы», — сказал Сафонов.
По словам эксперта, также есть ряд факторов, которые, наоборот, будут подталкивать рост безработицы. Речь идет о переходе населения на сберегательную модель потребления из-за дорогой стоимости товаров, особенно это связано с малым бизнесом. По данным исследований, до 31% малых предприятий могут закрыться или сменить собственников, сказал Сафонов.
Региональные власти в качестве инструмента сокращения бюджетных расходов уже приступили к сокращению численности административно-управленческого персонала. Также экономия на госзаказах приведет к сокращению занятости в компаниях, которые имели портфель заказов от государства, добавил эксперт.
