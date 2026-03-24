Спецслужбы Киева пытались купить БПЛА в Москве для терактов в столице — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины приобрести БПЛА на оптоволоконной связи на одном из предприятий Москвы для совершения терактов в российской столице. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые Вооруженными силами РФ для организации снабжения подразделений и поражения техники противника, управляемые по оптоволоконному кабелю, способные переносить груз массой до 20 кг», — сообщили в ЦОС.

В случае оборудования их взрывными устройствами, подчеркнули в ФСБ, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении выделенных объектов в Москве.