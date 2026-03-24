Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ
12:20 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженный ножом мужчина во вторник утром проник на территорию посольства Китая в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
По предварительным данным его источников в правоохранительных органах, мужчина является военнослужащим Сил самообороны Японии. Отмечается, что он был задержан полицией, в настоящее время его допрашивают.
Никто из сотрудников китайского дипломатического представительства не пострадал.
