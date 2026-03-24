0
0
135
НОВОСТИ

Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ

12:20 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом мужчина во вторник утром проник на территорию посольства Китая в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По предварительным данным его источников в правоохранительных органах, мужчина является военнослужащим Сил самообороны Японии. Отмечается, что он был задержан полицией, в настоящее время его допрашивают.

Никто из сотрудников китайского дипломатического представительства не пострадал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку