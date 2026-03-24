МАГАТЭ признало, что удар по АЭС «Бушер» угрожал физической целостности объекта — Ульянов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что нанесенный по АЭС «Бушер» удар нес угрозу для физической целостности ядерного объекта. Об этом заявил на брифинге постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он обратил внимание, что несколько дней назад глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси впервые «четко вписал происходящие в Иране события в контекст семи опор ядерной безопасности». «Фактически он тем самым показал, что имеет место нарушение этих опор, — указал Ульянов. — В первую очередь, той опоры, первой по счету, которая касается физической целостности ядерных объектов».