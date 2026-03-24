МАГАТЭ признало, что удар по АЭС «Бушер» угрожал физической целостности объекта — Ульянов
13:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что нанесенный по АЭС «Бушер» удар нес угрозу для физической целостности ядерного объекта. Об этом заявил на брифинге постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он обратил внимание, что несколько дней назад глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси впервые «четко вписал происходящие в Иране события в контекст семи опор ядерной безопасности». «Фактически он тем самым показал, что имеет место нарушение этих опор, — указал Ульянов. — В первую очередь, той опоры, первой по счету, которая касается физической целостности ядерных объектов».
НОВОСТИ
- 14:32 24.03.2026
- Многие американцы считают, что власти недооценили военный потенциал Ирана — эксперт из США
- 14:12 24.03.2026
- Киев столкнулся с наибольшей угрозой прекращения помощи США за все время — СМИ
- 14:00 24.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ
- 13:59 24.03.2026
- Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
- 13:12 24.03.2026
- ВС РФ установили контроль над Песчаным в Харьковской области
- 13:00 24.03.2026
- ВС РФ ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине
- 12:32 24.03.2026
- Туроператоры РФ вывезли всех «застрявших» в третьих странах россиян
- 12:20 24.03.2026
- Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ
- 12:05 24.03.2026
- Глава Евросовета приравнял многополярность в мире к «беспорядку»
- 12:00 24.03.2026
- ВСУ беспилотником атаковали реанимационное отделение Васильевской ЦРБ
