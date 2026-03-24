МАГАТЭ признало, что удар по АЭС «Бушер» угрожал физической целостности объекта — Ульянов

13:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что нанесенный по АЭС «Бушер» удар нес угрозу для физической целостности ядерного объекта. Об этом заявил на брифинге постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он обратил внимание, что несколько дней назад глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси впервые «четко вписал происходящие в Иране события в контекст семи опор ядерной безопасности». «Фактически он тем самым показал, что имеет место нарушение этих опор, — указал Ульянов. — В первую очередь, той опоры, первой по счету, которая касается физической целостности ядерных объектов».

14:32 24.03.2026
Многие американцы считают, что власти недооценили военный потенциал Ирана — эксперт из США
0
67
14:12 24.03.2026
Киев столкнулся с наибольшей угрозой прекращения помощи США за все время — СМИ
0
114
14:00 24.03.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ
0
122
13:59 24.03.2026
Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
0
111
13:12 24.03.2026
ВС РФ установили контроль над Песчаным в Харьковской области
0
192
13:00 24.03.2026
ВС РФ ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине
0
219
12:32 24.03.2026
Туроператоры РФ вывезли всех «застрявших» в третьих странах россиян
0
221
12:20 24.03.2026
Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ
0
244
12:05 24.03.2026
Глава Евросовета приравнял многополярность в мире к «беспорядку»
0
284
12:00 24.03.2026
ВСУ беспилотником атаковали реанимационное отделение Васильевской ЦРБ
0
265

