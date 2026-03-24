Киев столкнулся с наибольшей угрозой прекращения помощи США за все время — СМИ

14:12 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сейчас столкнулась с едва ли не наиболее реалистичной угрозой остаться без американской помощи. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на одного из членов команды Владимира Зеленского, который ознакомлен с результатами последнего раунда переговоров 21–22 марта.

По словам источника в команде Зеленского, американцы не видят способности Киева договориться по «главному вопросу», имея в виду выход Украины из Донбасса. «И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — сообщил он.

После начала конфликта на Ближнем Востоке в Киеве неоднократно выражали обеспокоенность тем, что внимание его союзников переключается на другой регион, а также тем, что из-за боевых действий там западные партнеры сократят поставки вооружений украинской армии. Владимир Зеленский пытался предлагать союзникам «помощь украинских экспертов» по противодействию беспилотникам в обмен на ракеты для комплексов Patriot. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников. Он также выразил удивление нежеланием Зеленского идти на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

14:32 24.03.2026
Многие американцы считают, что власти недооценили военный потенциал Ирана — эксперт из США
14:00 24.03.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ
13:59 24.03.2026
Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
13:32 24.03.2026
МАГАТЭ признало, что удар по АЭС «Бушер» угрожал физической целостности объекта — Ульянов
13:12 24.03.2026
ВС РФ установили контроль над Песчаным в Харьковской области
13:00 24.03.2026
ВС РФ ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине
12:32 24.03.2026
Туроператоры РФ вывезли всех «застрявших» в третьих странах россиян
12:20 24.03.2026
Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ
12:05 24.03.2026
Глава Евросовета приравнял многополярность в мире к «беспорядку»
12:00 24.03.2026
ВСУ беспилотником атаковали реанимационное отделение Васильевской ЦРБ
