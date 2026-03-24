РФ восприняла бы крайне негативно эскалацию конфликта с Ираном на регион Каспия — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия чрезвычайно негативно восприняла бы распространение ближневосточного конфликта на регион Каспия, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Восприняла бы чрезвычайно негативно», — сказал он, отвечая на вопрос, как Россия восприняла бы эскалацию ситуации вокруг Ирана уже на регион Каспия.