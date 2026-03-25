Пени за просрочку оплаты ЖКХ до 2027 г. начислят по минимальной ставке — ОП

Пени за просроченную оплату услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 1 января 2027 года будут начисляться исходя из размера минимальной ключевой ставки. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

20 марта Центробанк снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Ее уровень влияет на размер пени, однако в случае с просрочкой оплаты коммунальных услуг пени пока начисляются в особом порядке, напомнил эксперт. Минимальное значение выбирается из нескольких возможных: ставки на 27 февраля 2022 года (9,5%), ставки на день исполнения обязательства и на день начисления процентов. На данный момент ключевая ставка составляет 15%, поэтому применяется ставка 9,5%.

«До 1 января 2027 года расчет пеней, штрафов, начисление процентов в случаях несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт будет осуществляться исходя из минимального значения ключевой ставки Банка России», — сказал Машаров.

Пени по оплате услуг в сфере ЖКХ начисляются с 31-го дня просрочки. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга в день. С 91-го дня просрочки начинает действовать повышенная ставка: 1/130 ставки рефинансирования.