Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе по заданию украинских кураторов после того, как они были обмануты в группах знакомств с девушками в интернете. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные подростки в группах знакомств мессенджера Telegram общались с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. «После этого посредством интегрированных в sim-боксы абонентских номеров с ними связывались лжесотрудники российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак», — сообщили в ФСБ. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за оказание содействия противнику они склоняли вербуемых лиц к совершению противоправных действий под предлогом «проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств» и участия в иных оперативных мероприятиях.

Задержания прошли в рамках возбужденных следователями МВД и СК уголовных дел по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ.