Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

В 2025 году жители Москвы посетили городские учреждения культуры 340 млн раз – это рекорд для мегаполиса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, например, в парках культуры и отдыха зафиксировано 282,5 млн посещений, культурных центрах и библиотеках — 26,3 млн, музеях и выставочных залах — порядка 19 млн, театрах — больше 5 млн, на концертах — 2,4 млн, в цирках — 0,9 млн.

«Москва вошла в ТОП-3 городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей, - отметил градоначальник. - Весь город, по сути, уже превратился в единую театральную и концертную площадку под открытым небом на улицах и бульварах». Как сообщил Собянин, на нынешний год планы также обширные. В частности планируется завершить создание креативного кластера на кинозаводе «Москино», где появится павильон для подводных съемок, будет открыта вторая очередь Креативного кластера Сколково, продолжат развиваться знаковые места столицы, в числе которых Парк Горького, «Сокольники», музеи-заповедники «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино», усадьба "Останкино", парк имени Юрия Лужкова и Сад имени Баумана.

По словам мэра, будет продолжаться модернизация Театра оперетты, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета и Театра сатиры, запранирован запуск новых площадок Биокластера ВДНХ, среди которых оранжереи-лаборатории, павильоны №17 «Мир динозавров», №312 «Музей жизни» и №29 «Флоратопия». В столице пройдет международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», состоится международная выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее, а в «Коломенском» откроется всесезонный этнографический культурно-развлекательный комплекс «Город Зодчества».