Минимум $25 млрд потребуется на восстановление энергообъектов в Персидском заливе — Rystad

Восстановление энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива, поврежденной в результате военной операции США и Израиля против Ирана, потребует инвестиций в размере как минимум $25 млрд. Такая оценка содержится в переданном ТАСС докладе консалтинговой компании Rystad Energy.

«Война на Ближнем Востоке привела к серьезным глобальным перебоям в поставках нефти и газа. Зафиксированы повреждения и остановка работы линий по производству сжиженного природного газа, нефтеперерабатывающих заводов, топливных терминалов и важнейших предприятий по переработке газа в жидкое топливо по всему региону. На сегодняшний день затраты на ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры, согласно первоначальной оценке, могут составить не менее $25 млрд», — говорится в нем.

Отмечается, что среди наиболее сильно поврежденных объектов — промышленный кластер Рас-Лаффан в Катаре, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа, и крупное газовое месторождение Южный Парс в Иране. Кроме того, значительный урон был нанесен нефтеперерабатывающему заводу компании Bapco Energies в Бахрейне.