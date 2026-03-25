Минимум $25 млрд потребуется на восстановление энергообъектов в Персидском заливе — Rystad
17:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восстановление энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива, поврежденной в результате военной операции США и Израиля против Ирана, потребует инвестиций в размере как минимум $25 млрд. Такая оценка содержится в переданном ТАСС докладе консалтинговой компании Rystad Energy.
«Война на Ближнем Востоке привела к серьезным глобальным перебоям в поставках нефти и газа. Зафиксированы повреждения и остановка работы линий по производству сжиженного природного газа, нефтеперерабатывающих заводов, топливных терминалов и важнейших предприятий по переработке газа в жидкое топливо по всему региону. На сегодняшний день затраты на ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры, согласно первоначальной оценке, могут составить не менее $25 млрд», — говорится в нем.
Отмечается, что среди наиболее сильно поврежденных объектов — промышленный кластер Рас-Лаффан в Катаре, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа, и крупное газовое месторождение Южный Парс в Иране. Кроме того, значительный урон был нанесен нефтеперерабатывающему заводу компании Bapco Energies в Бахрейне.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать