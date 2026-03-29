НОВОСТИ

Полезные предложения США по Украине пока не реализуются - Ушаков

13:50 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения, которые Вашингтон высказал по вопросу украинского урегулирования, интересны и полезны, но пока что не реализуются. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, — подчеркнул дипломат, — но вот пока они не реализуются».

«Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев», — обратил внимание Ушаков. При этом он отметил: «Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку