Полезные предложения США по Украине пока не реализуются - Ушаков
13:50 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложения, которые Вашингтон высказал по вопросу украинского урегулирования, интересны и полезны, но пока что не реализуются. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, — подчеркнул дипломат, — но вот пока они не реализуются».
«Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев», — обратил внимание Ушаков. При этом он отметил: «Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо».
