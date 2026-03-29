Министр обороны Финляндии: "Беспилотники забрели на территорию страны"

15:42 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два летательных аппарата, предположительно, являющиеся украинскими БПЛА, упали вблизи города Коувола на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление министра обороны страны Антти Хаккянена.

«Беспилотники забрели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно. Расследование будет продолжено, и более подробная информация будет предоставлена после подтверждения фактов», — приводит Yle слова министра.

По информации телерадиокомпании, в воскресенье утром в финском воздушном пространстве были замечены несколько медленно движущихся объектов, летевших на малой высоте. Один из них упал к северу от города Коувола, другой — к востоку от него.

13:50 29.03.2026
Полезные предложения США по Украине пока не реализуются - Ушаков
0
365
12:00 29.03.2026
У мошенников сейчас стала популярной схема предложения «горящих» туров – сенатор Шейкин
0
434
11:30 29.03.2026
Председатель комиссии СПЧ: Есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с Россией
0
531
11:00 29.03.2026
В израильской армии считают, что вскоре уничтожат 90% военных предприятий Ирана
0
519
10:10 29.03.2026
В одном из сел Дагестана из-за наводнения пришлось эвакуировать все население
0
518
09:20 29.03.2026
Президент Польши: Евросоюз нуждается в срочном ремонте...
0
623
09:10 29.03.2026
WP: Пентагон готовится к наземным операциям в Иране продолжительностью несколько недель
0
567
09:00 29.03.2026
The Telegraph предсказывает масштабный кризис на рынке удобрений, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится
0
611
20:34 28.03.2026
На борту десантного корабля ВМС США на Ближний Восток прибыл батальон морской пехоты
0
1311
19:22 28.03.2026
Зеленский через СМИ отреагировал на слова Рубио, обвинившего его во лжи по поводу переговоров
0
1619

