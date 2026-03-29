Министр обороны Финляндии: "Беспилотники забрели на территорию страны"

15:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два летательных аппарата, предположительно, являющиеся украинскими БПЛА, упали вблизи города Коувола на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление министра обороны страны Антти Хаккянена.

«Беспилотники забрели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно. Расследование будет продолжено, и более подробная информация будет предоставлена после подтверждения фактов», — приводит Yle слова министра.

По информации телерадиокомпании, в воскресенье утром в финском воздушном пространстве были замечены несколько медленно движущихся объектов, летевших на малой высоте. Один из них упал к северу от города Коувола, другой — к востоку от него.