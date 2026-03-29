0
0
0
НОВОСТИ

Все больше стран мира начинают рассуждать о необходимости иметь свой ядерный арсенал - Bloomberg

18:29 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная операция США и Израиля против Ирана может подтолкнуть мир к новому витку гонки ядерных вооружений, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, правительства стран от севера Атлантики до запада Тихого океана начинают все более открыто рассуждать о необходимости получения собственного ядерного арсенала. Помимо этого некоторые страны, которых ранее устраивал ядерный зонтик США, в частности Польша и Германия, стали приветствовать намерение Франции распространить свой ядерный зонтик на европейский континент. Одновременно с этим Соединенные Штаты, указывает агентство, единственная страна в истории, применившая ядерное оружие против мирного населения, в настоящее время изучает возможность возобновления ядерных испытаний.

«Возможное получение подобного оружия массового уничтожения открыто обсуждается даже в тех странах, которые пообещали никогда им не обладать. Однако больше ядерного оружия в большем числе стран не сделает мир более защищенным, скорее наоборот, — заявил агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. — Теперь важно как никогда поддерживать нормы нераспространения, которые так хорошо служили человечеству последние полвека».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку