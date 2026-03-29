Все больше стран мира начинают рассуждать о необходимости иметь свой ядерный арсенал - Bloomberg
18:29 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная операция США и Израиля против Ирана может подтолкнуть мир к новому витку гонки ядерных вооружений, пишет агентство Bloomberg.
По его сведениям, правительства стран от севера Атлантики до запада Тихого океана начинают все более открыто рассуждать о необходимости получения собственного ядерного арсенала. Помимо этого некоторые страны, которых ранее устраивал ядерный зонтик США, в частности Польша и Германия, стали приветствовать намерение Франции распространить свой ядерный зонтик на европейский континент. Одновременно с этим Соединенные Штаты, указывает агентство, единственная страна в истории, применившая ядерное оружие против мирного населения, в настоящее время изучает возможность возобновления ядерных испытаний.
«Возможное получение подобного оружия массового уничтожения открыто обсуждается даже в тех странах, которые пообещали никогда им не обладать. Однако больше ядерного оружия в большем числе стран не сделает мир более защищенным, скорее наоборот, — заявил агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. — Теперь важно как никогда поддерживать нормы нераспространения, которые так хорошо служили человечеству последние полвека».
