Беларусь готова обсуждать с Литвой любые проблемы, но без каких-либо предварительных условий - МИД

Республика Беларусь готова обсуждать с Литвой любые проблемные вопросы, но без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Варанков, сообщает БЕЛТА.

Журналисты обратили внимание на заявление премьер-министра Литвы Инги Ругинене о том, что Вильнюс рассмотрел бы возможность встречи с белорусскими представителями на уровне заместителей министров иностранных дел только при выполнении Минском трех условий: прекращение полетов метеозондов через границу, возврат задержанных в Белоруссии фур без штрафов и остановка потока нелегальных мигрантов.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивал в своих заявлениях, что диалог возможен лишь при проявлении Белоруссией «добрососедской доброй воли». Журналисты поинтересовались, как в МИД Белоруссии оценивают данное предложение и выдвигаемые литовской стороной условия.

«В Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном: недавний визит спецпосланника президента США Джона Коула это наглядно подтвердил», – обратил внимание Руслан Варанков. «Искусственные же ультиматумы, которые пытается выдвигать Вильнюс, не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой», – подчеркнул он.

По информации БЕЛТА