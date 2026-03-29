Глава МИД Пакистана сообщил, что переговоры по урегулированию вокруг Ирана могут вскоре пройти в Исламабаде

20:46 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни. Об этом сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар.

«Для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры между двумя сторонами и содействовать [их проведению] в ближайшие дни для всестороннего и прочного урегулирования текущего конфликта», — заявил он на пресс-конференции по итогом консультаций с главами МИД Египта, Турции и Саудовской Аравии. «Пакистан очень рад, что и Иран, и США выразили доверие Пакистану в вопросе содействия переговорам», — отметил Дар.

