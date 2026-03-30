США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
10:05 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не возражают против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет, — сказал он на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. — Меня это не очень беспокоит».
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать