США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не возражают против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет, — сказал он на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. — Меня это не очень беспокоит».