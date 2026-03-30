ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает чрезвычайный план действий для предотвращения дестабилизации работы сообщества со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана в случае его переназначения на пост главы правительства после парламентских выборов в стране 12 апреля. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В числе возможных мер, по данным издания, — «изменение порядка голосования в ЕС, приостановка финансирования, а также права голоса в случае нарушения ценностей организации и даже исключение из сообщества». «Уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к средствам ЕС», — заявил газете еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.

Одним из вариантов дипломаты назвали расширение использования голосования квалифицированным большинством, которое обычно требует, чтобы 55% государств-членов, представляющих 65% населения ЕС, проголосовали «за» в деликатных областях, в которых в настоящее время необходим консенсус. Это затрагивает прежде всего внешнюю политику и элементы долгосрочного бюджета ЕС.

По словам дипломатических источников, предполагается также «широкое использование гибких форматов» — от неофициальных коалиций желающих до расширенного сотрудничества между небольшими группами стран в рамках «многоскоростной Европы». Подобные структуры «уже в определенной степени существуют, особенно в контексте вопросов безопасности, когда в дело вовлечены британцы».