ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico
11:00 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассматривает чрезвычайный план действий для предотвращения дестабилизации работы сообщества со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана в случае его переназначения на пост главы правительства после парламентских выборов в стране 12 апреля. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
В числе возможных мер, по данным издания, — «изменение порядка голосования в ЕС, приостановка финансирования, а также права голоса в случае нарушения ценностей организации и даже исключение из сообщества». «Уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к средствам ЕС», — заявил газете еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.
Одним из вариантов дипломаты назвали расширение использования голосования квалифицированным большинством, которое обычно требует, чтобы 55% государств-членов, представляющих 65% населения ЕС, проголосовали «за» в деликатных областях, в которых в настоящее время необходим консенсус. Это затрагивает прежде всего внешнюю политику и элементы долгосрочного бюджета ЕС.
По словам дипломатических источников, предполагается также «широкое использование гибких форматов» — от неофициальных коалиций желающих до расширенного сотрудничества между небольшими группами стран в рамках «многоскоростной Европы». Подобные структуры «уже в определенной степени существуют, особенно в контексте вопросов безопасности, когда в дело вовлечены британцы».
- 11:20 30.03.2026
- Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
- 11:08 30.03.2026
- Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
- 11:05 30.03.2026
- База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
- 10:32 30.03.2026
- Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico
- 10:20 30.03.2026
- В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения
- 10:05 30.03.2026
- США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
- 10:00 30.03.2026
- Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно
- 09:32 30.03.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель
- 09:20 30.03.2026
- Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв
- 09:05 30.03.2026
- В Таганроге при атаке дронов повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов
