База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
11:05 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный лагерь США Виктория рядом со столицей Ирака Багдадом подвергся удару. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim без указания атаковавшей стороны.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
НОВОСТИ
- 11:20 30.03.2026
- Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
- 11:18 30.03.2026
- Сбер: Децентрализованные механизмы управления пока существуют в виде экспериментов
- 11:08 30.03.2026
- Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
- 11:00 30.03.2026
- ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico
- 10:32 30.03.2026
- Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico
- 10:20 30.03.2026
- В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения
- 10:05 30.03.2026
- США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
- 10:00 30.03.2026
- Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно
- 09:32 30.03.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель
- 09:20 30.03.2026
- Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать