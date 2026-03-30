НОВОСТИ

База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim

11:05 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный лагерь США Виктория рядом со столицей Ирака Багдадом подвергся удару. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim без указания атаковавшей стороны.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

НОВОСТИ

11:20 30.03.2026
Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
0
21
11:18 30.03.2026
Сбер: Децентрализованные механизмы управления пока существуют в виде экспериментов
0
7
11:08 30.03.2026
Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
0
60
11:00 30.03.2026
ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico
0
82
10:32 30.03.2026
Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico
0
136
10:20 30.03.2026
В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения
0
145
10:05 30.03.2026
США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
0
191
10:00 30.03.2026
Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно
0
192
09:32 30.03.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель
0
228
09:20 30.03.2026
Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв
0
281

