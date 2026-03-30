База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный лагерь США Виктория рядом со столицей Ирака Багдадом подвергся удару. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim без указания атаковавшей стороны.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.