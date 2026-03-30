Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
11:20 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ выявили признаки разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга, он лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве», — заявили в ЦОС.
«Достоверно установлено, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус 01.06.1996 г. р. при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», — отметили в ФСБ.
На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении дипломата аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщили в ЦОС.
Одновременно ФСБ выступила с предостережением. «ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб», — подчеркнули в ЦОС.
