Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности

11:20 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ выявили признаки разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга, он лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве», — заявили в ЦОС.

«Достоверно установлено, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус 01.06.1996 г. р. при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», — отметили в ФСБ.

На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении дипломата аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщили в ЦОС.

Одновременно ФСБ выступила с предостережением. «ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб», — подчеркнули в ЦОС.

НОВОСТИ

11:18 30.03.2026
Сбер: Децентрализованные механизмы управления пока существуют в виде экспериментов
0
7
11:08 30.03.2026
Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
0
60
11:05 30.03.2026
База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
0
70
11:00 30.03.2026
ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico
0
82
10:32 30.03.2026
Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico
0
136
10:20 30.03.2026
В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения
0
145
10:05 30.03.2026
США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
0
191
10:00 30.03.2026
Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно
0
192
09:32 30.03.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель
0
228
09:20 30.03.2026
Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв
0
281

