Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу, заявили в Министерстве транспорта РФ.

На данный момент судно ожидает разгрузку в порту Мансас.