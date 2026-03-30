Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу
11:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу, заявили в Министерстве транспорта РФ.
«Российский танкер „Анатолий Колодкин“ с гуманитарным грузом 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу», — сказано в сообщении.
На данный момент судно ожидает разгрузку в порту Мансас.
