Сбер: Децентрализованные механизмы управления пока существуют в виде экспериментов

11:18 30.03.2026

Для российского рынка модель децентрализованных автономных организаций (DAO, способ коллективного управления, построенный на технологиях блокчейна) в теории открывает возможность радикально сократить транзакционные издержки между контрагентами. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям». .

«Наиболее эффективными сценариями здесь могут быть промышленная кооперация, совместное использование оборудования, логистические хабы, – отметил он. – Экономический эффект в таких случаях складывается из экономии миллионов человеко-часов на согласованиях, проверках и бумажной работе. На практике же подобные механизмы пока существуют лишь в формате точечных экспериментов, преимущественно в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА)».

При этом важно понимать культурный барьер: российский бизнес привык к «ручному докручиванию», особенно в кризис, добавил Александр Ведяхин.

НОВОСТИ

11:28 30.03.2026
Полноценное внедрение децентрализованных механизмов в управление Сбера пока невозможно, отметили в банке
0
4
11:20 30.03.2026
Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
0
38
11:08 30.03.2026
Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
0
72
11:05 30.03.2026
База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
0
82
11:00 30.03.2026
ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico
0
95
10:32 30.03.2026
Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico
0
143
10:20 30.03.2026
В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения
0
154
10:05 30.03.2026
США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
0
199
10:00 30.03.2026
Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно
0
199
09:32 30.03.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель
0
235

