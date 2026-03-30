Сбер: Децентрализованные механизмы управления пока существуют в виде экспериментов

11:18

Для российского рынка модель децентрализованных автономных организаций (DAO, способ коллективного управления, построенный на технологиях блокчейна) в теории открывает возможность радикально сократить транзакционные издержки между контрагентами. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям». .

«Наиболее эффективными сценариями здесь могут быть промышленная кооперация, совместное использование оборудования, логистические хабы, – отметил он. – Экономический эффект в таких случаях складывается из экономии миллионов человеко-часов на согласованиях, проверках и бумажной работе. На практике же подобные механизмы пока существуют лишь в формате точечных экспериментов, преимущественно в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА)».

При этом важно понимать культурный барьер: российский бизнес привык к «ручному докручиванию», особенно в кризис, добавил Александр Ведяхин.