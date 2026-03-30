Проход через Ормузский пролив станет платным после принятия Ираном нового закона — депутат
12:05 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проход судов через Ормузский пролив станет платным в соответствии с новым законом, который в ближайшее время примет иранский парламент (Меджлис). Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Алаэддин Боруджерди.
«Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Вскоре с принятием Меджлисом законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов [за проход через пролив], предусмотренных законопроектом», — приводит его слова телеканал SNN. 26 марта глава комитета иранского парламента по благоустройству Мохаммад Реза Резаи Кучи сообщил, что парламент страны примет закон о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив.
