НОВОСТИ

В шести областях Украины фиксируются отключения света из-за повреждения энергообъектов

12:20 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключения электроэнергии наблюдаются в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

Сколько именно абонентов осталось без света, не уточняется. По данным, опубликованным в телеграм-канале Минэнерго, отключения электричества также фиксируют в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества из-за дефицита в сетях.

НОВОСТИ

12:32 30.03.2026
Памфилова первой в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок
0
82
12:05 30.03.2026
Проход через Ормузский пролив станет платным после принятия Ираном нового закона — депутат
0
125
12:00 30.03.2026
Памфилова выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК
0
126
11:55 30.03.2026
Центр «Я — доброволец» отправил более 330 тонн гуманитарного груза в зону СВО
0
139
11:32 30.03.2026
Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу
0
200
11:28 30.03.2026
Полноценное внедрение децентрализованных механизмов в управление Сбера пока невозможно, отметили в банке
0
176
11:20 30.03.2026
Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
0
229
11:18 30.03.2026
Сбер: Децентрализованные механизмы управления пока существуют в виде экспериментов
0
182
11:08 30.03.2026
Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
0
200
11:05 30.03.2026
База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
0
233

