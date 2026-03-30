В шести областях Украины фиксируются отключения света из-за повреждения энергообъектов
12:20 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отключения электроэнергии наблюдаются в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило министерство энергетики страны.
Сколько именно абонентов осталось без света, не уточняется. По данным, опубликованным в телеграм-канале Минэнерго, отключения электричества также фиксируют в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Ранее во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества из-за дефицита в сетях.
