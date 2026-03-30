В шести областях Украины фиксируются отключения света из-за повреждения энергообъектов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключения электроэнергии наблюдаются в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

Сколько именно абонентов осталось без света, не уточняется. По данным, опубликованным в телеграм-канале Минэнерго, отключения электричества также фиксируют в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества из-за дефицита в сетях.