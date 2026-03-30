0
0
148
НОВОСТИ

Центр «Я — доброволец» отправил более 330 тонн гуманитарного груза в зону СВО

11:55 30.03.2026

Гражданские активисты Москвы активно поддерживают участников специальной военной операции, а также жителей новых и приграничных регионов РФ. По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, в этом процессе участвуют тысячи волонтеров, которые в 15 штабах «Москва помогает» принимают от горожан товары, проверяют срок их годности, наличие оригинальной упаковки и бирки, сортируют и складывают в коробки для отправки адресатам. «Самоотверженность, забота и искреннее желание небезразличных жителей столицы быть рядом доказывают: милосердие не знает расстояний, а взаимопомощь — это сила, которая объединяет», — отметил Левит.

Например, волонтеры центра «Я — доброволец» отправили участникам СВО, жителям новых регионов и приграничных областей более 330 тонн гуманитарных грузов, а также около 26 тыс. кв м маскировочных сетей. С 2025 года представители организации сотрудничают с ресурсным центром «Мосволонтер», на сайте которого идет набор участников мастер-классов по плетению сетей.

Центр «Я — доброволец» также поддерживает несколько направлений, таких как «Фронтовые мастерицы» (пошив антитепловизионных пончо, покрывал, карематов и подушек для госпиталей), «СамоВар» (дегидратация овощей и фруктов, изготовление сухариков и чипсов, супов и каш быстрого приготовления), «Живи» (сбор аптечек для неотложной помощи), «Вторая жизнь» (сбор бывших в употреблении строительных материалов, автомобильных шин, тентов, баннеров и металла).

По словам руководителя центра Ирины Литвиновой, самой юной участнице проектов семь лет, самой взрослой — более 70.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку