Целью обучения украинских военнослужащих в Европе является отмывание денег, программа их общей военной подготовки актуальна для 1945 года. Такое мнение высказал пленный ВСУ Владислав Гуня, который программу базовой общей военной подготовки осваивал в Германии.

«Это было больше похоже на отдых с легкой физической нагрузкой. То, чему учат немцы, актуально для 45-го года. Цель этого обучения — просто отмыть деньги, Европа дала деньги, надо их куда-то распихать, вот они придумали курс. Десять тысяч евро, по-моему, за месяц обучения одного солдата», — сказал пленный.

Он также заявил, что большинство пропавших без вести солдат 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в которой он проходил службу, погибли. По его словам, командование бригады направляет личный состав буквально на верную смерть. И это приводит к высоким потерям среди военнослужащих. Именно поэтому в подразделении сейчас фиксируется большое число пропавших без вести.

«В данный момент там больше всего сейчас без вести пропавших, а если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200», — уточнил пленный военнослужащий ВСУ. Чтобы не разделить их участь он добровольно сдался в плен военнослужащим группировки войск «Центр».