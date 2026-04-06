Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина продолжают контактировать с США по своим каналам и обмениваться информацией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен мнениями с американцами», — сказал представитель Кремля.