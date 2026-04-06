Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США — Песков

13:32 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина продолжают контактировать с США по своим каналам и обмениваться информацией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен мнениями с американцами», — сказал представитель Кремля.

14:12 06.04.2026
Индия может начать использовать змей и крокодилов для защиты госграницы — СМИ
14:00 06.04.2026
Иран не откроет Ормузский пролив в случае временного перемирия — Reuters
13:13 06.04.2026
Собянин: Новая школа для учеников 7−11 классов открыта на востоке Москвы
13:12 06.04.2026
В Иране США показали свою уязвимость, заявил Лукашенко
13:00 06.04.2026
Saudi Aramco подняла майские цены на нефть для Азии до рекордного уровня — Bloomberg
12:32 06.04.2026
Ущерб Саудовской Аравии от операции США против Ирана превысил $10 млрд — WSJ
12:20 06.04.2026
Военное дело, которому немцы обучали военных ВСУ, актуально для 45-го года — пленный
12:05 06.04.2026
11 тыс. из 30 тыс. мобилизуемых ежемесячно дезертируют из ВСУ — военнослужащий
12:00 06.04.2026
РФ не может сотрудничать по МКС со всеми дружественными странами — Баканов
11:50 06.04.2026
Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса
