Иран не откроет Ормузский пролив в случае временного перемирия — Reuters
14:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран не будет возобновлять свободный проход судов через Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Ирана.
По словам собеседника агентства, Тегеран также не приемлет никаких крайних сроков заключения соглашения. Он отметил, что исламская республика получила предложения Пакистана о прекращении огня, сейчас они рассматриваются. По мнению Ирана, США не готовы соглашаться на постоянное прекращение огня.
НОВОСТИ
- 14:12 06.04.2026
- Индия может начать использовать змей и крокодилов для защиты госграницы — СМИ
- 13:32 06.04.2026
- Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США — Песков
- 13:13 06.04.2026
- Собянин: Новая школа для учеников 7−11 классов открыта на востоке Москвы
- 13:12 06.04.2026
- В Иране США показали свою уязвимость, заявил Лукашенко
- 13:00 06.04.2026
- Saudi Aramco подняла майские цены на нефть для Азии до рекордного уровня — Bloomberg
- 12:32 06.04.2026
- Ущерб Саудовской Аравии от операции США против Ирана превысил $10 млрд — WSJ
- 12:20 06.04.2026
- Военное дело, которому немцы обучали военных ВСУ, актуально для 45-го года — пленный
- 12:05 06.04.2026
- 11 тыс. из 30 тыс. мобилизуемых ежемесячно дезертируют из ВСУ — военнослужащий
- 12:00 06.04.2026
- РФ не может сотрудничать по МКС со всеми дружественными странами — Баканов
- 11:50 06.04.2026
- Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать