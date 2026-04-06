Иран не откроет Ормузский пролив в случае временного перемирия — Reuters

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран не будет возобновлять свободный проход судов через Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Ирана.

По словам собеседника агентства, Тегеран также не приемлет никаких крайних сроков заключения соглашения. Он отметил, что исламская республика получила предложения Пакистана о прекращении огня, сейчас они рассматриваются. По мнению Ирана, США не готовы соглашаться на постоянное прекращение огня.