НОВОСТИ

Индия может начать использовать змей и крокодилов для защиты госграницы — СМИ

14:12 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничные силы безопасности Индии (BSF), обеспечивающие охрану границ страны с Пакистаном и Бангладеш, поручили своим подразделениям изучить возможность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на служебное распоряжение BSF.

«Целесообразность использования рептилий, таких как змеи или крокодилы, в уязвимых местах вдоль рек должна быть изучена с оперативной точки зрения», — указывается в документе.

В частности, речь идет об охране на труднодоступных участках границы в Индии и Бангладеш, где из-за рек, болот и сложного рельефа невозможно установить традиционные заграждения. В этих районах предлагается рассмотреть возможность использования рептилий как естественного барьера. При этом отмечается, что инициатива находится на стадии изучения, поскольку существуют риски, в том числе для местного населения.

По данным МВД Индии, протяженность границы Индии и Бангладеш составляет более 4,9 тыс. км. Ранее правительство Индии «в целях предотвращения нелегальной миграции и незаконной деятельности, в том числе антинациональной, санкционировало поэтапное строительство ограждений с прожекторами». Большая их часть уже сооружена, однако на некоторых участках границы этого не сделано из-за сложных природных условий.

