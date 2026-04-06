Иран ни разу не запускал боеприпасы в сторону Азербайджана и Турции — иранский МИД

15:12 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран за все время конфликта с США и Израилем не запустил ни одного боеприпаса в сторону Азербайджана и Турции. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Мы прямо заявили, что со стороны Ирана ни один боеприпас не был выпущен в сторону Азербайджана, и, думаю, переговоры, которые состоялись между двумя президентами и министрами иностранных дел, устранили недоразумения. Что касается Турции, ситуация была такой же: мы ясно заявили, что с нашей стороны не было никаких запусков, и поэтому, полагаю, между двумя странами существует взаимопонимание, а возникшие вопросы были урегулированы после проведенных переговоров», — сказал Багаи в ходе пресс-конференции, видеозапись которой разместил телеканал SNN.

