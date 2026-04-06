Туристка-спелеолог погибла в пещере в Сочи
15:32 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девушка-спелеолог погибла во время нахождения туристической группы в пещере Глубокий Яр, также известной как Пасть Дракона, в Адлерском районе Сочи. Тело погибшей транспортировано из пещеры и передано следствию, сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
«Спасатели трех подразделений Южного РПСО МЧС России провели работы по транспортировке из пещеры Глубокий Яр, также известной как Пасть Дракона, тела 24-летней девушки. О том, что один участник незарегистрированной туристской группы погиб, сообщила знакомая погибшей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при помощи спелеоснаряжения тело погибшей подняли и транспортировали по каньону в безопасное место, после чего передали сотруднику следственных органов.
К работам было привлечено 16 спасателей ЮРПСО МЧС России, 4 единицы техники.
Пещера Глубокий Яр (также известная как Пасть Дракона) — карстовая пещера-источник, расположенная в Адлерском районе Сочи, на территории Сочинского национального парка, популярная у спелеологов. Длина пещеры составляет 1 километр, глубина — 54 метра.
