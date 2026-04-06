Собянин: Инновационный IT-колледж появится в районе Филевский Парк

15:34 06.04.2026

В Москве, в районе Филевский Парк будет открыт инновационный IT-колледж. В нем смогут учиться почти 8 000 студентов, которые станут специалистами по ключевым направлениям информационных технологий и смогут заниматься установкой и обслуживанием компьютерного оборудования и сетей, разработкой программного обеспечения (ПО), технологиями интернета вещей, искусственным интеллектом (ИИ) и кибербезопасностью. Планируется, что в процессе обучении будут участвовать компании-партнеры — лидеры российской IT-сферы.

Здание колледжа будет сделают энергоэффективным. Его визуальная концепция уже согласована и сейчас идет проектирование объекта. Планируется, что в здании будут «гибкие» пространства, адаптируемые под разные форматы обучения: лекции, практикумы, проектные сессии и хакатоны. В колледже планируют создать междисциплинарные лаборатории и полигоны: моделирования городской среды, управления транспортом, разработки ПО и ИИ, цифровизации социального комплекса, связи и инфокоммуникаций.

