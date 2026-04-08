НОВОСТИ

Рютте в Вашингтоне ничего не сможет предложить Трампу в отношении Ирана — Politico

10:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, не имея практически никаких реальных рычагов влияния и конкретных предложений. Об этом пишет издание Politico, отмечая, что Рютте осознает ограниченные возможности НАТО на Ближнем Востоке и отсутствие четких требований со стороны Вашингтона.

«Очевидно, что [Рютте] не может предложить ничего от НАТО в отношении Ирана», — приводит издание слова одного высокопоставленного дипломата альянса. Другой собеседник Politico указал, что Рютте, вероятно, попытается представить НАТО как «историю успеха Трампа», но не сможет предложить ничего конкретного, поскольку «он не диктует политику НАТО».

По данным издания, в европейских кулуарах все еще звучат ироничные комментарии по поводу того, как Рютте назвал Трампа «папочкой». «Надеюсь, что цель оправдает этот позор», — приводит издание слова неназванного дипломата.

НОВОСТИ

11:00 08.04.2026
Медведев предрек ЕС жизнь в режиме строгой экономии в отсутствие дешевой нефти
0
0
10:20 08.04.2026
Свободный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель — МИД Ирана
0
120
10:09 08.04.2026
Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус «московский врач»
0
134
10:05 08.04.2026
США были «вынуждены согласиться» с 10 условиями Ирана — ТВ
0
148
10:00 08.04.2026
Цена Brent на ICE снижалась на 15%, опустившись ниже $92 за баррель
0
145
09:32 08.04.2026
Иран объявил о своей победе и «сокрушительном поражении» США и Израиля — Пресс-ТВ
0
194
09:20 08.04.2026
Военные США прекратили нанесение ударов по Ирану после объявления о прекращении огня — NYT
0
248
09:05 08.04.2026
Трамп заявил, что две недели будет действовать двустороннее прекращение огня с Ираном
0
266
09:00 08.04.2026
Над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь нейтрализованы 73 украинских БПЛА
0
224
22:58 07.04.2026
Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я» поможет развивать персонализированную медицину в России
0
788

