Рютте в Вашингтоне ничего не сможет предложить Трампу в отношении Ирана — Politico
10:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, не имея практически никаких реальных рычагов влияния и конкретных предложений. Об этом пишет издание Politico, отмечая, что Рютте осознает ограниченные возможности НАТО на Ближнем Востоке и отсутствие четких требований со стороны Вашингтона.
«Очевидно, что [Рютте] не может предложить ничего от НАТО в отношении Ирана», — приводит издание слова одного высокопоставленного дипломата альянса. Другой собеседник Politico указал, что Рютте, вероятно, попытается представить НАТО как «историю успеха Трампа», но не сможет предложить ничего конкретного, поскольку «он не диктует политику НАТО».
По данным издания, в европейских кулуарах все еще звучат ироничные комментарии по поводу того, как Рютте назвал Трампа «папочкой». «Надеюсь, что цель оправдает этот позор», — приводит издание слова неназванного дипломата.
