Собянин: Платформа «МЭШ» теперь полноценно работает в столичных колледжах

Развитие платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) продолжается, заявил мэр столицы Сергей Собянин, по словам которого сейчас этот ресурс объединяет уже более 3 млн учителей, учащихся и родителей. Электронную библиотеку сервиса пополняют образовательными материалами и она становится удобнее для пользователей. Например, там появились персональные рекомендации в зависимости от расписания уроков. В прошлом году также был расширен функционал ИИ-сервиса «Цифровой учитель» по математике, английскому языку, физике и информатике для учеников 5–9 классов. Он проводит анализ знаний ребенка и предлагает ему упражнения для восполнения пробелов в темах, вызывающих трудности. Кроме того, появился ИИ-репетитор «Яндекс» для подготовки к Единому госэкзамену по математике и информатике, который объясняет задания с пошаговым разбором решения. В электронном дневнике введена система геймификации, которая превращает учебные достижения в награды. Родители теперь могут оплачивать кружки и секции в приложении «Дневник МЭШ». В сервисе появился чат-бот на основе ИИ для подготовки учителей к урокам и добавлена информация о профессиональных пробах и экскурсиях к работодателям для девятиклассников в сервисе «Портфолио учащегося».

А теперь МЭШ полноценно работает и в московских колледжах. В Москве к ее сервисам ежедневно обращаются больше 5 млн раз, а в регионах «Московская электронная школа» становится основой для создания местных образовательных платформ. «Уже шесть субъектов Российской Федерации используют ее подсистемы и цифровые сервисы в более чем 4,4 тыс. школ», - сообщил Собянин.