Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем
11:05 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противники правительства Венгрии намерены захватить власть любым путем, поставив под сомнение результаты парламентских выборов 12 апреля и дискредитировав их на международном уровне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав граждан страны к единству и предложив им совместно преодолеть разногласия в обществе.
«Наши противники не остановятся ни перед чем, чтобы получить власть. Они заигрывают с иностранными разведками. Они угрожают расправой нашим сторонникам. Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала. Они организуют протесты и беспорядки прямо сейчас, прежде чем будет произведен подсчет голосов», — сказал Орбан в обращении к соотечественникам, которое транслировалось национальными телеканалами.
«Давайте внесем ясность: это организованная попытка создать хаос путем давления и дискредитировать выборы на международном уровне, подвергнуть сомнению решение венгерского народа», — подчеркнул премьер.
Выступая накануне голосования, он напомнил о достижениях последних лет, в том числе создании миллиона новых рабочих мест и росте зарплат. «Но сейчас опасность заключается в том, что все, что мы построили вместе, может быть потеряно. В мире бушуют войны, энергетический и финансовый кризисы стучатся в двери Европы. И Венгрия не может остаться в стороне», — сказал Орбан.
Он подчеркнул, что «сейчас не время для разногласий, гнева или ненависти». «Венгрии нужны единство, сплоченность и безопасность. Мы провозглашаем национальное единство и будем защищать все венгерские семьи во время предстоящего кризиса в Европе», — заверил премьер, призвав граждан страны принять участие в выборах и поддержать правящую партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». По его словам, ставки на этих выборах огромны, а «перемены опасны».
