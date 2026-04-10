Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противники правительства Венгрии намерены захватить власть любым путем, поставив под сомнение результаты парламентских выборов 12 апреля и дискредитировав их на международном уровне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав граждан страны к единству и предложив им совместно преодолеть разногласия в обществе.

«Наши противники не остановятся ни перед чем, чтобы получить власть. Они заигрывают с иностранными разведками. Они угрожают расправой нашим сторонникам. Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала. Они организуют протесты и беспорядки прямо сейчас, прежде чем будет произведен подсчет голосов», — сказал Орбан в обращении к соотечественникам, которое транслировалось национальными телеканалами.

«Давайте внесем ясность: это организованная попытка создать хаос путем давления и дискредитировать выборы на международном уровне, подвергнуть сомнению решение венгерского народа», — подчеркнул премьер.

Выступая накануне голосования, он напомнил о достижениях последних лет, в том числе создании миллиона новых рабочих мест и росте зарплат. «Но сейчас опасность заключается в том, что все, что мы построили вместе, может быть потеряно. В мире бушуют войны, энергетический и финансовый кризисы стучатся в двери Европы. И Венгрия не может остаться в стороне», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что «сейчас не время для разногласий, гнева или ненависти». «Венгрии нужны единство, сплоченность и безопасность. Мы провозглашаем национальное единство и будем защищать все венгерские семьи во время предстоящего кризиса в Европе», — заверил премьер, призвав граждан страны принять участие в выборах и поддержать правящую партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». По его словам, ставки на этих выборах огромны, а «перемены опасны».