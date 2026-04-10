Премьер Испании намерен убедить компании КНР поделиться технологиями — Bloomberg

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе предстоящего трехдневного визита в КНР на этой неделе намерен убедить китайское руководство и компании расширить доступ к передовым технологиям республики. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о подписании соглашений, которые наряду с инвестициями в испанскую экономику предполагают передачу новых технологических решений китайских компаний. Таким образом руководство Испании рассчитывает укрепить конкурентоспособность отечественной промышленности. Один из собеседников агентства подчеркнул, что Испания серьезно заинтересована в китайских инвестициях, поскольку они создают множество рабочих мест в экономике.

Агентство добавило, что предстоящий визит и переговоры — часть политики Мадрида, направленной на углубление экономических связей с Пекином и усиление собственной роли как ключевого посредника между КНР и ЕС.